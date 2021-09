Umweltaktion in Meerbusch : Fünf Gruppen säubern das Rheinufer in Meerbusch

Viel Müll kam im vergangenen Jahr am Rheinufer in Büderich zusammen. Foto: A. Blaum

Meerbusch Beim „Rhine Clean Up Day“ am Samstag, 11. September, beteiligen sich Nabu, BUND, die Grünen, der Nierster Bürgerverein und die Firma Kaiteki.

(ena) Am Samstag, 11. September, können Meerbuscher mithelfen, das Rheinufer von Müll und Unrat zu befreien. Verschiedene Gruppen unterstützen die Initiative „Rhine Clean Up Day“ und treffen sich an verschiedenen Stellen am Rheinufer, das in Meerbusch rund elf Kilometer lang ist. Bis vor wenigen Tagen hatten sich schon 224 Gruppen am Rhein und seinen Nebenflüssen angemeldet. In Meerbusch sammeln allein fünf Gruppen: Die Firma Kaiteki, der BUND, die Grünen, der Nabu und der Nierster Bürgerverein.

Die Nabu Gruppe Meerbusch wird in Langst-Kierst das Rheinufer flussauf- und -abwärts säubern. Treff ist um 11 Uhr am Fähranleger. Die Aufräumaktion endet gegen 13 Uhr. Festes Schuhwerk ist von Vorteil, teilen die Veranstalter mit. Kinder in Begleitung können auch mithelfen. Arbeitshandschuhe und bei Bedarf Greifzangen sollten die Helfer ebenfalls selbst mitbringen; Handschuhe können aber auch zur Verfügung gestellt werden – ebenso die Müllsäcke. Bei der Materialausgabe vor Ort herrscht Maskenpflicht; außerdem soll eine Liste zur einfachen Kontaktverfolgung erstellt werden.

Auch für die übrigen Sammelplätze gilt: Tüten und Handschuhe werden gestellt, alle Teilnehmer müssen Masken mitbringen. „Jedes Stück Müll, das in Meerbusch aufgesammelt wird, zählt“, sagt Andrea Blaum, Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe. Diese sammelt von 10 bis 12 Uhr; Treffpunkt ist der Modellflugplatz, Apelter Feldweg 110, in Büderich. Die Firma Kaiteki sammelt von 10.30 bis 16.30 Uhr. Los geht es an der Niederlöricker Straße 56 (Landhaus Mönchenwerth). Bündnis 90/Grüne sammeln von 15 bis 17 Uhr zwischen Klärwerk und Rheinbrücke A44. Treffpunkt ist der Parkplatz am Ortseingang Langst-Kierst. Der Nierster Bürgerverein sammelt von 10 bis 13 Uhr. Wer dort mitmachen möchte, kommt zum Treffpunkt Werthallee 51 in Nierst.

Jährlich landen Unmengen von Müll in den Meeren. Millionen von Tonnen Plastik und Zigarettenkippen belasten die Natur. Deshalb wurde 2018 in Düsseldorf der erste „Rhine Clean Up Day“ ins Leben gerufen. Mittlerweile ist die gesamte Länge des Rheins und die der Nebenflüsse Sammelgebiet. Die Organisatoren wollen das Ufer von der Quelle bis zur Mündung von Abfällen befreien. Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Müll nicht achtlos weggeworfen oder – besser noch – von vornherein vermieden wird.