Senioren-Sportlerin aus Meerbusch : Reinhilde Adams fährt als deutsche Meisterin zur WM

Reinhilde Adams aus Meerbusch wird am kommenden Wochenende bei den „Super Seniors“ in Florida das deutsche Team anführen. Foto: Adams Foto: Adams

Meerbusch Die Lank-Latumerin hat bei den deutschen Tennis-Hallenmeisterschaften für Seniorinnen zwei Titel geholt. Nun ist sie Kapitänin bei der WM in Florida.

Tennisspielerin Reinhilde Adams hat ihre fulminante Erfolgsserie weiter fortgesetzt. Nachdem die 70-Jährige im Vorjahr bei der Tennis-Weltmeisterschaft der „Super Seniors“ auf Mallorca drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille geholt hatte und damit die erfolgreichste Teilnehmerin des Wettbewerbs war, hat die Lank-Latumerin beim ersten großen nationalen Turnier des Jahres gleich nachgelegt. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Essen setzte sich die 70-Jährige in der Altersklasse Ü70 sowohl im Einzel als auch im Doppel durch und präsentierte sich vor den kommenden Weltmeisterschaften in den USA erneut in bestechender Form.