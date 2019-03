20 Euro für alte Haltestellenschilder: 23 Kilogramm schwere Souvenirs

Rheinbahn und Stadt verkaufen am Samstag in Strümp alte Schilder.

In Meerbusch hat die Rheinbahn in den vergangenen Wochen rund 90 Schilder samt Masten gegen neue ausgetauscht. Am Samstag, 16. März, 11 bis 13 Uhr, werden die bis 40 Jahre alten Schätzchen auf dem Gelände des Baubetriebshofes der Stadt Meerbusch an der Berta-Benz-Straße 8 in Strümp zum Stückpreis von 20 Euro als Erinnerungsstücke an Liebhaber verkauft. Der Erlös kommt einem noch festzulegenden sozialen Zweck in Meerbusch zugute.