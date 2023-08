Mobilität in Meerbusch Bike-and-Ride-Boxen ab morgen in Betrieb

Ab dem morgigen Freitag gibt es für Meerbuscher Rheinbahn-Kunden die Möglichkeit, ihre Fahrräder an den viel frequentierten Haltestellen sicher und geschützt abzustellen. An fünf Standorten in Meerbusch nimmt die Rheinbahn die sogenannten Bike-and-Ride-Stationen in Betrieb. Annette Grabbe, Vorständin des Verkehrsunternehmens, hat im Vorfeld Meerbuschs Bürgermeister Christian Bommers über die Funktion der Anlagen informiert.