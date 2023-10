Grün in Meerbusch Kreis verschenkt 600 Klimabäume an die Bürger

„Mit dieser Aktion wollen wir für alle Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Kreis Neuss die Möglichkeit schaffen, sich selbst aktiv am Umweltschutz zu beteiligen. Jeder neu gepflanzte Baum bindet klimaschädliches Kohlendioxid, erhöht die Lebensqualität und bietet vielen Tierarten einen Lebensraum“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Die Arten, die bei dieser Aktion angeboten wurden, sind so gewählt, dass sie auch mit den Anforderungen des Klimawandels zurecht kommen, also etwa Hitze und Trockenheit im Sommer aushalten, dennoch aber auch bei winterlichen Frösten nicht eingehen.