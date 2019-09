Digitale Angebote : Rhein-Kreis Vorreiter bei Service-Apps

Die digitalen Angebote des Rhein-Kreises Neuss bieten für Bürger und Verwaltung viele Vorteile. Mittlerweile haben andere Kreise und Städte die Programme komplett oder in Teilen übernommen.

„Pflegefinder“ Die App ist im Oktober 2017 an den Start gegangen und zeigt Nutzern an, in welchen der 46 Pflegeheimen im Rhein-Kreis aktuell Plätze für die Langzeit- und Kurzzeitpflege frei sind. Nutzer sparen sich damit viele Telefonate. Die Heime halten die App stets auf dem aktuellen Stand.

„ Mein StVA“ Die App ging 2011 an den Start und zeigte zunächst nur Wartezeiten an. 2017 kam es zu einem Relaunch, seitdem kennzeichnet die App auch, welche Dienststelle aufgrund der Wartezeiten aufgesucht werden sollte. Sie zeigt zudem Statistiken an und bietet einen Unterlagen-Check.

Die Entwicklungen der IT-Abteilung des Kreises, in der sich eine Gruppe eigens des App-Projekts angenommen hat, schlagen große Wellen. „Wir sind damit ein Vorreiter in NRW“, sagt IT-Dezernent Harald Vieten nicht ohne Stolz. Mittlerweile haben viele andere Kreise und kreisfreie Städte die im Rhein-Kreis entwickelten Programme in Teilen oder komplett übernommen. Dazu zählen die Städte Düsseldorf und Köln, die Städtregion Aachen und der Rhein-Sieg-Kreis – die Liste ist lang. Zuletzt hat der Rhein-Erft-Kreis die „Pflegefinder-App“ übernommen, die bis vor wenigen Monaten noch „Heimfinder-App“ hieß.

Andere Regionen profitieren also von den Apps „made im Rhein-Kreis Neuss“. Dennoch möchte Vieten nicht von einem Geschäftsmodell sprechen. „Wir verkaufen unsere Apps nicht, sondern stellen sie anderen kostenfrei zur Verfügung.“ Vieten spricht in Bezug auf die Digitalisierung der Behörden von einer Mammutaufgabe. „Das können wir nur gemeinsam schaffen, also nur dann, wenn wir solche Apps auch gemeinsam weiterentwickeln.“

Auch bei der Weiterentwicklung stets im Fokus: der Mehrwert für Bürger – und die Entlastung für die Verwaltungen. Letztere ist nicht zu verachten, auch mit Blick auf Prognosen, aus denen ersichtlich sein soll, dass bei der Kreisverwaltung bis 2025 jeder fünfte Mitarbeiter aus Altersgründen ausscheidet. Der Kreis will das Angebot der kostenfreien Service-Apps erweitern und weiterentwickeln. Das erfordert Know-how und ist mitunter zeitintensiv, weshalb Mitarbeiter speziell geschult werden. So wurden für das kommende Jahr 100.000 Euro für Mitarbeiter-Fortbildungen im Bereich Digitalisierung eingestellt. „Wir wollen in unser eigenes Personal investieren“, betont IT-Dezernent Vieten, wenn er auch weiß, dass die Kreisverwaltung als Behörde irgendwann an ihre Grenzen stoßen wird. Denn je komplexer eine App aufgebaut ist, desto eher müssen sich externe Fachleute in Agenturen um Entwicklung und Systempflege kümmern. Mit einbezogen werden in jedem Fall die Fachämter. „Denn die können schließlich am besten beurteilen, was eine App für ihren Bereich bieten sollte“, sagt Harald Vieten.