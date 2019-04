Das Ostermenü : Österlicher Genuss mit traditionellem Lamm

So soll der Lammrücken unter der Lavendelkruste aussehen. Koch Stefan Himmler verrät sein Rezept, bietet aber auch an, das Gericht direkt im Restaurant des Golfsparks zu verzehren. Foto: RP/David Adrian

Die Rheinische Post stellt zwei Ostermenüs vor – eines exklusiv, eines rheinisch-rustikal: Heute startet Stefan Himmler aus dem Röttgenhof.

(mgö) Das Osterfest bringt die Gelegenheit, mit der Familie und mit Freunden einige entspannte Tage zu verbringen. Da darf der Genuss nicht zu kurz kommen – vielleicht bei einem Lamm-Gericht. Es gilt als traditionelle Osterspeise und führt zurück auf einen christlichen Brauch – das Lamm steht im christlichen Glauben für Reinheit und Unschuld und erinnert an den Tod Jesu Christi. Es kann auf vielerlei Arten zubereitet werden. Stefan Himmler, Koch im Küchenteam des Restaurants Röttgenhof im Golfpark Meerbusch, empfiehlt als Hauptgang Lammrücken unter einer Lavendelkruste. Der junge Koch kam vor einem Jahr aus der Schweiz ins Team von Restaurant-Chef David Adrian: „Er ist eine große Bereicherung, steht für pfiffig-mediterrane Küche.“ Erfahrungen hat Stefan Himmler unter anderem auch in einem Romantik-Hotel in Ostfriesland und einem Düsseldorfer Vier-Sterne-Hotel gesammelt. In Meerbusch fühlt er sich sehr wohl und verrät zum Nachkochen das Menü, das außerdem von Karfreitag bis Ostermontag im Restaurant Röttgenhof serviert wird (41,50 Euro, Reservierung empfohlen, Tel. 02132 932519).