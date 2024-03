Interview David Hegemann „Öffnungszeit bis Mitternacht ist ein Versuch“

Hegemann Vor allem Eigenverantwortung. Das Konzept der Rewe ist gut, und es gibt im Konzern Fachabteilungen, die vieles können, was ich nicht kann. Aber was das Angebot und auch die Werbung angeht, bin ich sehr frei. So kann ich zum Beispiel das Sortiment selbst bestimmen – wir haben einen Grundstock an Produkten, etwa 80 Prozent, die es in jedem Rewe-Markt gibt, aber auch vieles, was ich speziell am jeweiligen Standort anbieten möchte. Und da ist natürlich das Angebot auch an das Publikum angepasst. In Büderich werden andere Produkte gut nachgefragt als in Düsseldorf.