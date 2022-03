Rettung : Feuerwehr rettet Mann vom Rheinufer

Die Feuerwehr Meerbusch hat am Montag einen Mann vom Rheinufer bei Langst-Kierst gerettet. Dieser hatte einen medizinischen Notfall, der Rettungswagen konnte nicht zu ihm vordringen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Meerbuscher Feuerwehr wurde am Montagvormittag zu einem Notfall gerufen. Unweit des Campingplatzes in Langst-Kierst hatte ein Mann einen medizinischen Notfall und musste dringend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Rettung aus dem Vorflutgelände, nah am Ufer, gestaltete sich jedoch schwierig. Da sich der Patient weit abseits der Straßen befand, rief der Rettungsdienst die Meerbuscher Feuerwehr zur Hilfe. Es galt, den Mann mehrere Meter durch unwegsames Gelände zum Rettungswagen zu bringen, der nur bis zum nächsten Feldweg fahren konnte, dabei mussten mehrere Einsatzkräfte mit anpacken. Da im Vorfeld nicht sicher war, ob die Bergung vom Rheinufer aus gelingen würde, wurde zur Sicherheit auch ein Hubschrauber angefordert, der auf den Wiesen landete.