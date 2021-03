Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Meerbusch : Festtagsmenü aus der Pronto-Kreativbox

Franco Giambelluca vom Restaurant Pronto Salvatore auf seiner Terrasse. Das Bild ist bereits vor der Corona-Krise entstanden. Foto: Anne Harnischmacher

Lank-Latum Das Ristorante Pronto Salvatore in Lank-Latum bietet für Ostersonntag ein Fünf-Gänge-Menu an. Die Speisen werden in Boxen nach Hause zum Gast geliefert.