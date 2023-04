Frühling in Meerbusch Umbruch in der Fahrradbranche

Brandes hat gerade auf der Dorfstraße 29 in Büderich sein Geschäft „Kettenantrieb“ eröffnet, der Nachfolger des gleichnamigen Ladens an der Moerser Straße. „Wir mussten wegen Eigenbedarfs leider raus“, berichtet er. Das neue Geschäft ist kleiner, so dass Brandes und sein Mitarbeiter Robert Schliewe vor Ort nur noch Reparaturen und Inspektionen durchführen. Was aber nicht weiter schlimm ist, da Brandes im Lanker Gewerbegebiet In der Loh seit 1969 einen Fahrradgroß- und Einzelhandel betreibt. Den will er jetzt ausbauen. In wenigen Tagen wird die Ausstellungsfläche auf 1.000 Quadratmeter vergrößert sein, so dass sich die Kunden viele Modelle ansehen und sich beraten lassen können. Eine Probefahrt sei auf dem Hof direkt möglich, so Brandes. Außerdem ist ein Parkplatz vorhanden. Damit möchte er den großen Händlern im Umkreis Konkurrenz machen. „Es ist besser, Reparaturen und Verkauf zu trennen, da beides in einem Geschäft oft zu langen Wartezeiten geführt hat“, sagt Brandes. „Wir haben noch genügend Termine für eine Inspektion“, wirbt Schliewe. Es habe sich wohl noch nicht herumgesprochen, dass sich „Kettenantrieb“ an einer neuen Adresse befindet.