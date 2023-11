Nachhaltigkeit in Meerbusch Reparieren statt Wegwerfen

Als gelernter Elektromeister, der als Ausbilder tätig ist, kennt er sich mit der Materie aus und hilft gerne im Repair Café mit. Auch Bastler Stefan Frangen wunderte sich, wie viele verschiedene Größen und Arten an Schrauben es bei Elektrogeräten gibt. Ob das wohl sinnvoll sei? Und manchmal komme man ganz schwer an sie heran. Wie bei der Kaffeemaschine vor ihm, bei der die Schrauben sehr tief versenkt sind. Wobei es noch gut sei, wenn man einfach Schrauben lösen könne. Der Föhn, den Gerd Wündrich gerade nebenan reparieren will, ist dagegen geklammert und kaum aufzuhebeln. Das Problem des Haartrockners liegt offensichtlich in der automatischen Aufwicklung, die nicht mehr funktioniert. Das bedeutet für die Bastler, dass sie das ganze Gerät auseinander nehmen müssen, um den Mechanismus zu überprüfen. „Einfacher wäre besser“, meinte Wündrich. Solch einen Mechnismus brauche ein Föhn eigentlich gar nicht. Letztendlich war dieser auch nicht mehr zu reparieren und wanderte in die Kiste für den Elektroschott, den Organisatorin Andrea Blaum aufgestellt hatte.