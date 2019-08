Erfolg für Reinhilde Adams : Meerbuscherin ist deutsche Senioren-Meisterin im Tennis

Reinhilde Adams hat es geschafft. Bei den 66. Tennis-Meisterschaften der Senioren in Bad Neuenahr hat sie sich den lang ersehnten Traum vom ersten großen Einzel-Titel auf nationaler Ebene erfüllt.

Dabei war sie erstmals in der Konkurrenz der Über-65-Jährigen als Nummer eins in das Turnier gestartet. „Ich hatte im Vorfeld befürchtet, dass sich das als große Bürde entpuppt. Doch ich konnte recht gut damit umgehen“, sagte Adams. In den ersten beiden Runden wurde sie ihrer Favoritenrolle mühelos gerecht: Sie bezwang Cornelia Konze (TC Grün-Weiß Silschede) im Achtelfinale mit 7:5, 6:1 und Eva-Maria Peruzzo (Bonner THV) im Viertelfinale mit 6:3, 6:1. Auch das Halbfinale gegen die an Position acht gesetzt Elisabeth Weyel-Albrecht (TC Siegen) schien eine klare Sache zu werden. Adams führte bereits mit 6:2, 4:1, ehe sie den Faden verlor und den zweiten Satz noch mit 4:6 abgab. Im dritten Durchgang fand sie aber wieder zu alter Stärke zurück und entschied diesen mit 6:4 für sich. Im Endspiel wartete mit Marlies Danner (SV Siegsdorf) „ein harter Brocken“ auf Adams, denn ihre Gegnerin hatte in diesem Jahr noch kein Match verloren. Entsprechend konzentriert ging die Meerbuscherin von Beginn an zu Werke. Beim Stand von 6:3, 5:4 vergab Reinhilde Adams jedoch ihre ersten beiden Matchbälle. Danner glich noch einmal zum 5:5 aus, doch Adams ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und brachte den zweiten Durchgang sicher mit 7:5 nach Hause. Dass sie im Anschluss das Finale im Doppel an der Seite von Dagmar Hellwegen verlor, konnte Adams gut verschmerzen: „In den vergangenen Jahren war es meist andersherum. Im Doppel habe ich das Endspiel gewonnen und dafür im Einzel verloren. Daher bin ich froh, dass es diesmal umgekehrt war.“