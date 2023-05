Umweltverschmutzung in Meerbusch Autoreifen im Altrhein entsorgt

Für den bekennenden Naturfreund ist es unverständlich, warum jemand Autoreifen im Naturschutzgebiet entsorgt. Zudem hatten vier der Reifen sogar noch Alufelgen, die sogar einen gewissen Wert haben. „Dabei ist der Wertstoffhof doch gar nicht weit entfernt, wo solcher Abfall gegen eine sehr geringe Gebühr entsorgt werden kann. Warum macht man sich dann den Aufwand, die Reifen so weit weg von allen Straßen in der Natur zu entsorgen?“ Zudem ist es nicht das erste Mal, dass Nachtigal illegal entsorgten Müll auf seinen Runden in Meerbuschs Natur findet. „Es wird immer schlimmer“, so sein Eindruck. In diesem Zusammenhang graue ihm vor dem Sommer, wenn wieder mehr Menschen am Rhein und in den Wäldern unterwegs seien und ihren Müll – von Papieren und Flaschen bis zu alten Grills und auch weiteren Autoreifen – dort liegen lassen.