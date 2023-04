Nach verschobener Abiturprüfung Schüler reagieren „gelassen bis schockiert“

Eigentlich sollten gestern an den Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein Westfalen die Abiturprüfungen in den Naturwissenschaften Biologie, Physik und Chemie geschrieben werden. Doch schon am Mittag stellte sich in vielen Schulen heraus, dass die Prüfungen, die vom Schulministerium digital eingestellt werden sollten, von den Schulen nicht heruntergeladen werden konnten.