Raub in Büdericher Gartencenter

Mit einem Wechseltrick wollte ein bislang unbekannter Räuber die Kassiererin im Gartencenter an der Düsseldorfer Straße überrumpeln. Er konnte aber nur einige Geldscheine erbeuten.

Opfer eines Raubes wurde am Mittwochnachmittag eine Angestellte eines Gartencenters in Büderich. Gegen 15.45 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer das Geschäft an der Düsseldorfer Straße. Einer der Täter legte am Kassenbereich seine offensichtlich prall gefüllte Geldbörse auf den Tresen und bat in englischer Sprache um einen Geldwechsel. Als die Kassiererin mehrere 20-Euro-scheine aus der Lade nahm, zeigte der Unbekannte sein „wahres Gesicht“. Dem Mann gelang es, der Frau mehrere Scheine aus der Hand zu reißen.