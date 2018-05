Meerbusch : Ratssitzung wird ein weiteres Mal verschoben

Meerbusch Die nächste Ratssitzung findet am Mittwoch, 4. Juli statt. Die erneute Verschiebung begründet die Stadtverwaltung damit, dass für den 3. Juli ein Achtelfinalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft angesetzt ist - wenn es gut läuft mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft. Der Rat kommt daher erst am 4. Juli, ab 17 Uhr zusammen - und zwar in der Aula der Städtischen Realschule Osterath. Der 4. Juli ist bereits der zweite Ausweichtermin: Die Stadtverwaltung hatte die Sitzung bereits vom 28.

Juni auf den 3. Juli verschoben, weil an dem Tag die normalerweise vom Rat genutzten Räume im Städtischen Meerbusch-Gymnasium durch schulische Veranstaltungen belegt seien. Die Sitzung des Ausschusses für Planung und Liegenschaften wird ebenfalls verschoben, und zwar vom 12. Juni auf den 28. Juni. Wesentlicher Beratungspunkt wird die Bahnunterquerung Bahnhof Osterath sein.

(RP)