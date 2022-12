Ratssitzung am Donnerstag Wird Meerbusch im Konverter-Streit klagen?

Haushalt Seit Wochen laufen in den verschiedenen Gremien die Haushaltsdebatten. In der Ratssitzung soll der Haushalt nun endgültig verabschiedet werden – die Fraktionen haben nochmals die Gelegenheit, ihre Meinung dazu zu äußern. Auch aufgrund der anstehenden Investitionen in den Schulbau wird es im kommenden Jahr eine merkliche Neuverschuldung geben, ausgegangen wird von etwas über 18 Millionen Euro, eine Summe, die sich in den kommenden Jahren noch steigern dürfte.