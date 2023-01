Brauchtum in Meerbusch Rathaussturm kehrt nach Büderich zurück

Meerbusch (RP) Der traditionelle Rathaussturm zu Altweiber kehrt zurück nach Büderich. Nach vier Jahren – zwei Gastspielen an der Hochstraße in Osterath, bedingt durch die Sanierung des Rathauses 2019 und 2020, und zwei Corona-Pausen 2021 und 2022 geht das jecke Spektakel am Donnerstag, 16. Februar, erstmals wieder am Bürgermeisteramt an der Dorfstraße in Szene. Das freut auch Bürgermeister Christian Bommers, der seit seinem Amtsantritt am 1. November 2020 tatsächlich noch nicht in den Genuss kam, vom Rathausbalkon zu hunderten bunt verkleideten Närrinnen und Narren zu sprechen.