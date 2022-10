Posten in der Verwaltung : Rat wählt Nachfolger für Dezernent Michael Assenmacher

Posten in der Verwaltung

Meerbusch Seit Anfang Oktober ist Michael Assenmacher nicht mehr für die Stadtverwaltung tätig. Mehrere Kandidaten haben inzwischen Gespräche mit dem Bürgermeister und den Parteien geführt, Ende Oktober soll der Nachfolger feststehen.

(dsch) Seit Mai ist klar, dass eine wichtige Stelle an der Meerbuscher Stadtspitze neu besetzt werden muss, nun wird es bald konkret: Der Stadtrat Meerbusch wird in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 27. Oktober, einen neuen Technischen Beigeordneten wählen.