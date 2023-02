Politik in Meerbusch Rat diskutiert über Brief gegen Fluglärm

In seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Februar, wird sich der Rat der Stadt Meerbusch mit der Frage beschäftigen, ob die Stadt sich hinter die aktuelle Initative der Bürgerinitiativen gegen Fluglärm richtet. Gemeinsam mit sieben anderen Gruppen hat der Meerbuscher Verein „Bürger gegen Fluglärm“ einen offenen Brief an den nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Oliver Krischer gesendet.