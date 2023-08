Wird Meerbusch stillfreundliche Kommune? Antrag auf Räume für stillende Frauen

Meerbusch · Die SPD regt an, dass Meerbusch sich als stillfreundliche Kommune zertifizieren lässt. Dazu sollen in öffentliche Gebäuden geschützte Räume eingerichtet werden, in denen Mütter in Ruhe stillen können.

31.08.2023, 16:00 Uhr

Die SPD fordert in jedem Meerbuscher Stadtteil mindestens einen Raum für stillende Frauen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose