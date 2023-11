Einzelhandel in Meerbusch „Wir verkaufen zu 95 Prozent E-Bikes“

Falda Nein, Werbung brauche ich zum Glück nicht. Stefan Simons und ich stoßen eh schon an unsere Kapazitätsgrenzen. Mit dem Angebot am Mataré-Gymnasium und an der Montessori-Gesamtschule will ich Verantwortung übernehmen. Die Kinder fahren gerne im Winter ohne Licht, Katzenaugen und defekten Bremsen. Mir als Autofahrer ist es aber viel lieber in der dunkeln Jahreszeit die Radfahrer frühzeitig zu sehen. Die Jugendlichen finden den Check cool und die Eltern sind dankbar für die Kontrolle. Natürlich können wir in den Schulen nur kleine Fehler beheben und Birnchen austauschen. Auf dem Mängelzettel erfahren Eltern und Schüler dann den Umfang aller weiteren Wartungsarbeiten.