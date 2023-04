Angebot der Rheinbahn Radboxen gehen im Juni in Betrieb

Aufgestellt wurden die Boxen in Büderich am Landsknecht, am Forsthaus sowie am Park-and-Ride-Platz Haus Meer, außerdem in Osterath in Bovert und an der Haltestelle Holterheide. Die Boxen sollen die Mobilitätskombination aus Fahrrad und Straßenbahn fördern und damit zur Verkehrswende beitragen. Die Nutzer können ihre Räder in den Boxen vor Wind, Wetter und Dieben geschützt abstellen und auf den Nahverkehr umsteigen. Die „Bike-and-Ride“-Boxen sind mit einem elektrischen Schloss versehen und werden von Videokameras überwacht, der Zugang ist nur mit einem individuellen Code und über die App möglich.