Sparkasse fördert gemeinnützige Projekte 30.000 Euro für das Ehrenamt

Das Geld kommt aus dem Programm PS-Sparen der Sparkasse. Hier können die Kunden des Geldinstituts teilnehmen und monatlich fünf Euro einzahlen – vier davon fließen auf das jeweilige Sparkonto, Ein Euro ist der Lotterieanteil, von dem wiederum 25 Cent in den Topf fließen, aus dem die gemeinnützigen Projekte finanziert werden. Für die Sparkassen-Kunden winken Gewinne von bis zu 250.000 Euro, die Sparkasse kann mit dem Geld das regionale Ehrenamt unterstützten. „Das ist der Vorteil eines Geldinstituts in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft“, sagt Michael Schmuck, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse im Kreis Neuss. „Wir müssen keine Aktionäre zufriedenstellen, sondern können mit dem Geld, das wir einnehmen, das Gemeinwohl fördern.“ Schmuck übergab gemeinsam mit den drei Filialleitern der Meerbuscher Sparkassen die Spenden an die Empfänger. „Vieles würde in unserer Gesellschaft ohne das Ehrenamt nicht laufen. Der Begriff mag angestaubt klingen, aber wir stehen voll dahinter“, so der Sparkassen-Chef. Im Namen der Stadt dankte die stellvertretende Bürgermeisterin Petra Schoppe für die Spenden. „Wir leben vom Ehrenamt, und ohne solche Zuwendungen wären wichtige Projekte nicht möglich.“