Bildung in Meerbusch Gemeinsames Projekt von Grundschülern und Gymnasiasten

(dsch) Auch in diesem Jahr wurde das Projekt G.R.I.P.S. (Grundschule in Partnerschaft mit Sekundarstufe) fortgeführt. In den vergangenen Wochen haben Schüler der vierten Klasse der Pastor Jacobs Grundschule gemeinsam mit Achtklässlern des Städtischen Meerbusch-Gymnasiums gearbeitet. Die Ergebnisse dieses Projekts wurden nun in der Mensa des Strümper Gymnasiums bei einem Markt der Möglichkeiten präsentiert.