Bildung in Meerbusch Grundschüler erleben Alltag aus anderer Perspektive

(kaol) „Ein ganz normaler Tag“ hieß das Motto eines Projekts an der Adam-Riese-Schule. Dabei war der Tag für den Großteil der Kinder alles andere als normal. Wie fühlt es sich an, blind zu sein? Was für Schwierigkeiten können Rollstuhlfahrern im Alltag begegnen? Wie ist es, im Sportunterricht ein paar Kilos mehr zu haben? „Es war irgendwie ganz schön gruselig, blind Fahrrad zu fahren“, beschreibt eine Schülerin der dritten Klasse ihre neuen Erfahrungen. Um die Grundschulkinder für Menschen mit Handicap zu sensibilisieren, hatten die Jungen und Mädchen an sieben Stationen die Möglichkeit, sich selbst diese Fragen zu beantworten.