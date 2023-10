Aufwachsen in Meerbusch Was die Stadt für die Jugend tut

Mobile Jugendarbeit Ein wichtiger Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche in Meerbusch ist das Team der mobilen Jugendarbeit. Diese organisiert immer wieder verschiedene Aktionen mit den jungen Meerbuschern, etwa einen Skate- und Bikewettbewerb auf der im vergangenen Jahr eröffneten Anlage in Strümp und den Bau einer Mini-Ramp in Langst-Kierst. Außerdem beteiligen sich die Mitarbeiter bei verschiedenen Aktionen und Festen im Stadtgebiet und betreiben einen erfolgreichen Account in den Sozialen Medien. Während der Sommerferien wurden auch Freizeitaktionen in den Geflüchtetenunterkünften organisiert, um die dort lebenden Kinder und Jugendlichen in Kontakt mit der Mobilen Jugendarbeit zu bringen. Zudem konnte im Sommer die neuen Räume des ehemaligen AWO Mütterzentrums am Böhlerhof bezogen werden, wo künftig ein Beratungs- und Angebotsbüro für die Mobile Jugendarbeit, Stadtteilarbeit, niederschwellige Beratungsangebote des ASD sowie der Schuldnerberatungsstelle untergebracht ist. Ein weiteres Projekte der Jugendarbeit ist das Aufstellen eines Containers am Strümper Skatepark, das sich derzeit in Vorbereitung befindet.