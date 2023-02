Kultur in Meerbusch Kunst, Literatur und Musik im Küsterhaus

Das von ihr zusammengestellte Kulturprogramm geht am 3. März, 19 Uhr, mit Lesung und Musik weiter. Inga Bachmann, in Heidelberg lebende und in Meerbusch aufgewachsene Dichterin und Musikerin, liest aus ihrem neuen Gedichtband, der unter dem Titel „Zwischen Räumen“ erschienen ist. Illustrationen von Nancy Hespeler greifen Fragen auf und öffnen eine neue Dimension zur Betrachtung. Inga Bachmann, die auch Liedermacherin ist, ergänzt die Lesung musikalisch mit wunderbar humorvollen Liedern. Der Eintritt wird 15 Euro kosten.