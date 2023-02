Karneval 2023 in Meerbusch Was es an den jecken Tagen zu erleben gibt

Auch Prinz Daniel I (Pennart) ist der Pandemie geschuldet seit Monaten in Wartestellung. Endlich, am Rosenmontag ab 9 Uhr, darf der Prinz der KG Kött on Kleen sich dem närrischen Volk in vollem Ornat präsentieren. Der Pajas führt traditionell den Zug und sammelt Bratwürste für den Abend (Wooschmontag). Und das alles unter dem Motto: Sumo, Sushi, Manga in Nierst tanzt selbst der Panda. Helau! Helau rufen auch die Kinder und die jungen Regenten in Nierst beim bunten Kinderkarnevalszug am Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr, in den Straßen des Dorfes. An diesem Tag gibt es auch eine Kindersitzung und eine fröhliche Kinderdisco im Festzelt. Altweiber feiern die Nierster eine Party im Zelt und bevor der Straßenkarneval in die heiße Phase eintritt wird bei der Gala-Sitzung am 11. Februar ab 18 Uhr im Festzelt an der Stratumer Straße 56 geschunkelt. Apropos Festzelt in Nierst – das soll die ganzen tollen Tage nicht leer stehen: am Karnevalssamstag gibt es um 19 Uhr einen Kostümball mit Kostümprämierung. Die besten zehn Einzelkostüme und die besten zehn Gruppenkostüme werden ausgezichnet! Montag feiern die Narren, die nach dem Zug noch Energie haben, einen Rosenmontagsball um 19 Uhr.