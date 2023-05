Parkfest in Osterath „Gemeinschaft braucht Vereine“

„Letztes Jahr waren so viele Leute da, dass ich den Rasen nicht mehr sehen konnte“, sagt Stefan Mosch, Vorsitzender des Vereins „pro Osterath“, welcher seit 1994 (fast) jedes Jahr zum 1. Mai das Parkfest organisiert. „Und heute ist es auch total voll. Ich bin richtig geflasht!“ Das Fest sei die perfekte Gelegenheit für neue und langjährige Osterather Bürger, mit den Vereinen und miteinander ins Gespräch zu kommen. „Gerade, wer frisch in den Ort gezogen ist, kann hier neue Leute kennenlernen und sich orientieren. Der Mensch ist ein Rudeltier, davon bin ich überzeugt“, so Manfred Weigand, ebenfalls im Verein aktiv. Er war mit von der Partie, als das allererste Parkfest ins Leben gerufen wurde, das damals noch in der Dorfstraße stattfand – als Initiative für eine neue Umgehungsstraße zur Beruhigung des Ortskerns. Seither ist viel passiert, die neue Straße wurde gebaut, heute beschäftigen andere Bauprojekte die Meerbuscher Bürger. Ein gesundes Miteinander ist jedoch heute genau so wichtig wie damals. „Durch soziale Medien hat sich unsere Kommunikation verändert, man trifft sich seltener persönlich“, bedauert Mosch. „So ein Fest kann da ein gutes Gegenmittel sein.“ Auch Weigand findet: „Gemeinschaft braucht Vereine!“