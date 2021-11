Kultur in Meerbusch : Es war einmal... eine Theaterprobe

Lank-Latum Die Laienspielgruppe Covestro Uerdingen bringt im Forum Wasserturm das Märchen „Schneewittchen“ auf die Bühne. Premiere ist am 13. November. Darauf bereiten sich die Darsteller mit viel Professionalität und Lust am Spielen vor.

So viel entspannte Lockerheit wie möglich, so viel konzentrierte Spannung wie nötig beseelt die Schauspielerinnen und Schauspieler der Laienspielgruppe Covestro Uerdingen, die an diesem Samstagmorgen auf der Bühne des Forum Wasserturm in Lank ihr jüngstes Stück „Schneewittchen“ proben. Die Vorbereitungen sind bereits auf der Zielgeraden, denn am Samstag, 13. November um 15.30 Uhr, wird sich der Vorhang zur Premiere öffnen. Nach der erzwungenen Pandemie-Pause ist es nach „Urmel aus dem Eis“ im Jahr 2020 die erste neue Produktion der Schauspieltruppe aus Krefeld.