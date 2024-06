Heimatliebe in Meerbusch Was Meerbusch so besonders macht

Als „die Stadt im Grünen“ wirbt Meerbusch für sich und lockt damit auch viele neue Bewohner an, die gerne nah an der Landeshauptstadt, aber abseits des Trubels leben. „Die Mischung von Urbanität und niederrheinischem Landleben ist beliebt“, weiß Bommers. Die Nähe zum Rhein und die Felder der Landwirte bieten eine schöne Umgebung für Radtouren und Spaziergänge. Zwar treibt es junge Meerbuscher meistens nach der Schule aus der Stadt heraus. Doch wenn nach Ausbildung, Studium, Auslandsstationen und Berufseinstieg eine eigene Familie gegründet wird, kehren nicht wenige von ihnen gerne in die Heimat zurück. Sie tauschen dann oft die Anonymität der Großstadt mit übersichtlichen Dorfstrukturen. Dort kennt man sich: sei es über Kita, Schule oder einen der vielen Vereine, die das gesellschaftliche Leben in Meerbusch prägen. Dabei stehen die Sportvereine bei den Meerbuschern besonders hoch im Kurs. Aber auch bei den Festen im Stadtteil nutzen die Meerbuscher gerne die Gelegenheit zum Treffen und Austausch. So kam bei vielen Bürgern nun auch ein neues Angebot sehr gut an, das Gastronomie und Geselligkeit vereint: Die Streetfood-Feierabendmärkte in Osterath, Büderich und Lank erlebten gleich enormen Zuspruch.