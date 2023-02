Mobilität in Meerbusch Mitfahrangebote beim neuen Pendler-Portal

Gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten Dormagen, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch, Neuss und der Gemeinde Rommerskirchen wird so das nachhaltige Mobilitätsangebot im Kreis verstärkt. Interessierte können sich auf der neuen Internet-Plattform ab sofort kostenlos Mitfahrerinnen und Mitfahrer suchen. „Im Sinne einer nachhaltigen Mobilität in Meerbusch ist dieses Angebot ein weiterer wichtiger Baustein“, sagt Dana Frey, Leiterin der Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz in der Stadtverwaltung.