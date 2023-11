Meerbusch Porsche aus Tiefgarage gestohlen

(RP) In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. November, 20 Uhr, und Donnerstag, 23. November, 6.50 Uhr, wurde ein Auto aus einer Tiefgarage an der Dorfstraße gestohlen. Eine Zeugin, die ihren Wagen ebenfalls in der Tiefgarage stehen hat, bemerkte das offene und erheblich beschädigte Rollgittertor. Zudem sei eine Tür im hinteren Bereich offen gewesen, die normalerweise verschlossen sei. In der ansonsten sauberen Tiefgarage wurden eine Energy-Drink-Dose sowie eine Satteltasche auf dem leerstehenden Stellplatz gefunden. Nachdem der Eigentümer des Fahrzeugs, das normalerweise auf dem leeren Stellplatz steht, verständigt wurde, bestätigte dieser, dass er das Fahrzeug nicht weggefahren habe.