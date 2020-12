Kriminalität in Meerbusch : Polizei nimmt 34-jährigen Randalierer in Osterath fest

Polizisten nahmen am Mittwoch in Osterath einen Randalierer fest. Foto: dpa/Friso Gentsch

Osterath Randale an der Strümper Straße: Ein 34-Jähriger hat am Mittwochabend mehrere Polizisten beleidigt und nach ihnen getreten. Außerdem versuchte er, gegen dort geparkte Autos zu treten. Der Mann wurde festgenommen und stand offensichtlich unter Drogen und Alkohol.

Mit einem äußerst aggressiven 34-jährigen Mann hatten es am Mittwochabend gegen 18 Uhr mehrere Polizeibeamte in Meerbusch zu tun. Der Verdächtige randalierte und trat im Bereich der Strümper Straße gegen geparkte Autos. Während die eintreffenden Polizeibeamten ihn kontrollieren wollten, war der stark alkoholisierte Mann zunächst verbal sehr aggressiv. Als er schließlich in Gewahrsam genommen werden sollte, ging er auf die Polizisten los. Er trat mehrfach in ihre Richtung und beleidigte sie aufs Übelste. Später auf der Wache wurde er wieder aggressiv und wollte die Beamten treten.