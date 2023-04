Tipps und Warnungen vor Verbrechern und Betrügern Polizei jetzt auch in Senioren-App vertreten

Über die neue Polizeifunktion können sich ältere Menschen – in Meerbusch leben etwa 18.300 Personen, die älter als 60 Jahre sind – aktuell informieren. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss teilt auf diesem Wege beispielsweise Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen, die ältere Menschen ins Visier nehmen, und hofft auf diese Weise, Verbrechen vorbeugen zu können. “Da gerade diese Altersgruppe oft genug ins Visier von Trickbetrügern, falschen Verwandten oder auch falschen Polizeibeamten gerät, warnen die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Kriminalprävention nun auch per App vor diesen Gefahren.“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Dazu kommen Veranstaltungstipps des Kommissariats Kriminalprävention. Außerdem bietet die App die Möglichkeit, per sogenannter Push-Nachricht direkt über das Handy gewarnt zu werden, wenn die Polizei Kenntnis von vermehrten Schockanrufen oder Betrugsversuchen erhält. „Unsere Präventionsbotschaften und -aktionen können nur dann ihre volle Wirkung erzielen, wenn sie auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Damit sei die App ein Glied in der Kette der Information von der Polizei an die Bürger. Die Anwendung „Gut versorgt in Meerbusch“ kann kostenlos über die jeweiligen App-Stores für Android- und IOS-Geräte heruntergeladen werden.