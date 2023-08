Fünf Fahrzeuge betroffen Unbekannte durchwühlen mehrere Autos in Strümp

Am Samstag, 26. August, gegen 9 Uhr am Morgen bemerkte die Ehefrau eines 60-jährigen Mannes, dass dessen in der Straße Am Steinacker in Strümp geparktes Fahrzeug durchwühlt wurde. Das Auto wurde am Freitagabend, 25. August, gegen 18 Uhr, abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.