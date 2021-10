Erster Termin seit Corona : Großer Andrang bei der Fahrradcodierung

Meerbusch Das große Interesse hatte auch die Beamten überrascht, die teilweise sogar Bürger nach Hause schicken mussten. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss plant als Reaktion, einen weiteren Termin anzubieten.

Die Bezirksbeamten Egon Thiel und Bernd Wolters waren überrascht von dem gewaltigen Andrang, den es am Montag beim Codierungs-Termin für Fahrräder gab. Ab 14 Uhr in Lank-Latum und ab 17 Uhr in Büderich auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz markierten sie insgesamt mehr als 140 Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs, deutlich mehr als sie erwartet hatten. Dabei kam es zu Wartezeiten etwa auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz, wo sich eine lange Schlange von Radfahrern quer über das Gelände zog.