Kriminalität in Meerbusch : Unfallflucht in Strümp – Mercedesfahrer gesucht

Strümp Die Polizei in Meerbusch sucht einen etwa 50 Jahre alten Mann. Er soll mit seinem schwarzen Mercedes einen anderen Wagen touchiert und sich dann von der Unfallstelle entfernt haben.

Am Freitag gegen 11.15 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes die Straße „Am Haushof" in Richtung Düsselweg in Strümp und touchierte offenbar einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi. Nach Zeugenangaben hielt der Fahrzeugführer zunächst an und betrachtete beide Autos, entfernte sich aber anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.