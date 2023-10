Einsatz in Meerbusch Drogenfund in Büdericher Wohnung

Meerbusch · In der Nacht hat ein 28-Jähriger in einem Haus randaliert. Im Laufe des Polizeieinsatzes stellte sich heraus, dass er illegale Substanzen mit sich führte und weitere in seiner Wohnung aufbewahrte.

09.10.2023, 14:30 Uhr

In Büderich sind die Einsatzkräfte der Polizei offenbar einem Drogenhändler auf die Spur gekommen. Foto: dpa/Carsten Rehder