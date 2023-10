Blaulicht in Osterath Mann nach Vandalismus am Kirchplatz festgenommen

In der Nacht zu Samstag, 7. Oktober, ist es in Osterath zu einem Fall von Vandalismus gekommen. Ein Mann hatte vermutlich eine Scheibe an der Kunstgalerie von Konrad Mönter, die sich in einer Unterführung am Kirchplatz befindet, eingeschlagen. Der Tatverdächtige konnte nach Angaben der Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung stellt sich heraus, dass er zudem ein laut Waffengesetz verbotenes Messer mit sich führte. Auch dafür droht nun, neben der Sachbeschädigung an der Fensterscheibe, eine Strafanzeige.