Sicherheit in Meerbusch Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Keine Sorgen müsse man sich hingegen um regelmäßige Zeitabschnitte der Beleuchtung machen. „Häuser werden nicht über Tage, nicht einmal über Stunden ausspioniert. Die Täter laufen durch die Siedlungen, klingeln an Gebäuden, die leer aussehen, und gehen ans Werk, wenn sie keine Reaktion erhalten. „Häufig werden dabei die schlechter einsehbaren Rückseiten von Gebäuden angegangen“, so Ippers. Allerdings rüsten viele Leute in genau dieser Annahme dort verstärkt nach, so, dass aktuell auch immer wieder Einbrüche an den dann teils schlechter gesicherten Vorderseiten zu sehen sind. „Ein nicht verstärktes Fenster ist mit einem Schraubendreher in zehn Sekunden offen“, so Ippers. Auch Häuser, die nach Wohlstand aussehen, werden nicht gezielt angegangen, die Gelegenheit zum Einbruch sei wichtiger als die potenzielle Beute.