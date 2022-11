Energiekrise Politik lehnt Härtefallfonds ab

Dem, so die Meinung der SPD-Fraktion im Sozialausschuss, solle die Stadt vorbeugend entgegentreten. Ins Gremium wurde deshalb ein Antrag für den anstehenden Haushalt 2023 eingebracht: Die Stadt solle 200.000 Euro in Form eines Härtefallfonds bereitstellen, um im Zusammenhang mit der Krise in ihrer Existenz bedrohte Menschen zu unterstützen. Gedacht sei der Fond, so der Antrag der Sozialdemokraten, für Menschen, die keine zusätzliche staatliche Hilfe in Anspruch nehmen können. Die Prüfung und Vergabe können in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Meerbusch erfolgen. Das Versorgungsunternehmen, welches in Teilen der Stadt gehört, könne die Fälle, in denen die Preise Existenzen bedrohen, feststellen und das Geld entsprechend einsetzen. Die Finanzierung des Geldtopfes sei durch Mittel aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke – zuletzt in Höhe von über drei Millionen Euro – möglich. Grundsätzlich sei das Ziel eine Absicherung für Menschen, die aktuell knapp über der Transferleistungsgrenze liegen.