Verkehr in Meerbusch Große Mehrheit für das Mobilitätskonzept

Meerbusch · Das Konzept enthält zahlreiche Maßnahmen, um den Verkehr in Meerbusch zu modernisieren – mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, weniger fürs Auto. In der Politik gibt es allerdings bereits Zweifel an der Umsetzbarkeit vieler Punkte.

16.11.2023 , 16:15 Uhr

Das Mobilitätskonzept sieht Maßnahmen vor, Rad-, Fuß- und Bahnverkehr gegenüber Pkw zu stärken. Dazu gehören auch Fahrradstraßen. Foto: RP/Dominik Schneider