Wohnen in Meerbusch Keine Mehrheit für Wohnraumschutzsatzung

Dass auf jede mögliche Weise Wohnraum geschaffen werden muss, bestätigt auch die Verwaltung. Sozialdezernent Peter Annacker gibt aber zu bedenken, dass eine Kontrolle von nicht rechtmäßig genutzten Wohnungen schwierig ist. „Wir wollen kein Denunziantentum innerhalb der Nachbarschaften anstacheln“, so der Dezernent. Dazu komme auch, dass man etwa in Erbschaftsangelegenheiten die Parteien nicht hetzen wolle. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre sei in Meerbusch lediglich ein Fall von nicht zweckmäßig genutztem Wohnraum angezeigt worden – insofern sei der erhoffte Gewinn für den Wohnungsmarkt eher klein. Am Ende ließt der Vorstand des Sozialausschusses, Hans-Günter Focken, SPD, über den Antrag seiner Partei abstimmen. Mit sieben zu neun Stimmen scheiterte der Antrag, die Verwaltung wird das Thema zweckentfremdeter Wohnraum zukünftig aber im Auge behalten.