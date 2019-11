Meerbuscher Politik : Beschluss: Kreis soll Stadtarchiv verwalten

Das hat der Hauptausschuss am Dienstagabend bestimmt. Entscheidend war eine Enthaltung aus der SPD-Fraktion. Der Rhein-Kreis Neuss soll das Archiv betreiben, das Archivgut in Meerbusch bleiben. Endgültige Entscheidung im Rat.

Die Überraschung war gelungen: Nachdem sich die SPD-Fraktionsspitze im Hauptausschuss mit vielen Argumenten gegen eine Übertragung der Betriebsträgerschaft des Meerbuscher Stadtarchivs an das Archiv des Rhein-Kreises Neuss ausgesprochen hatte, wurde diese Linie durch die Enthaltung von Ratsherr Jürgen Eimer bei der Abstimmung konterkariert. Er sei eben anderer Meinung als die Fraktionsmehrheit, begründete Eimer sein Abstimmungsverhalten. Mit den neun Stimmen der CDU-Fraktion wurde der Verwaltungsvorschlag angenommen. Die anderen Parteien votierten dagegen. Der Beschluss muss nun noch vom Rat bestätigt werden.

Der Beschluss beinhaltet, dass die Stadt Eigentümerin des Archivguts bleibt, das vom jetzigen Standort in der Adam-Riese-Schule in das Erwin-Heerich-Haus verlagert wird, sobald die Verwaltungsmitarbeiter wieder in das Rathaus Büderich zurückziehen können. Dazu wird es einen zusätzlichen, neu zu errichtenden Trakt geben. Die Stadt stellt dem Kreis diese Räume unentgeltlich zur Verfügung und trägt alle Kosten für notwendige Instandsetzungen und Renovierungen.