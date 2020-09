Stichwahl 2020 in Meerbusch : Rededuell der Kandidaten vor der Stichwahl

So wählten die Meerbuscher am 13. September. Christian Bommers und Marcel Winter treten am 27. September zur Stichwahl an. Foto: Schnettler

Büderich Christian Bommers (CDU) und Marcel Winter (parteilos mit Unterstützung der Grünen) treten am 27. September in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt gegeneinander an. Am Donnerstag, 24. September, stellen sie sich den Fragen der Meerbuscher.

(RP) Wer ist der bessere Bürgermeister für Meerbusch? Dieser Frage will am Donnerstag, 24. September ab 19 Uhr, die Querkopf-Akademie in Kooperation mit dem BUND Meerbusch nachgehen. In einem moderierten Rededuell sollen die Unterschiede zwischen den Kandidaten Christian Bommers (CDU) und Marcel Winter (parteilos mit Unterstützung der Grünen) deutlich werden. Moderiert wird die Veranstaltung von Vertretern der politischen Jugendorganisationen in Meerbusch, Noah Mihan-Nejad (Jusos), Niklas Geppert (Julis), Leoni Kanders (Die Grüne Jugend) und Fabian Hasebrink (Junge Union). Außerdem dabei ist Quentin Jörgens als Vertreter für die politische, aber parteilose Jugend. Die Diskussion wird live über den YouTube-Kanal der Querkopf-Akademie gezeigt unter dem Link https://www.youtube.com/channel/UCM4IwX-FXzjsLZaNh4CWYeg.