Wohnbauprojekt in Meerbusch Kalverdonk-Pläne werden öffentlich ausgestellt

Die Wettbewerbsarbeiten zur Baulandentwicklung Kalverdonk sind ab sofort im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes Erwin-Heerich-Haus, nicht einmal einen Kilometer von der überplanten Fläche entfernt, zu sehen. Noch bis zum 13. Oktober können die Arbeiten in dem Verwaltungsgebäude am Neusser Feldweg in der Zeit von montags bis donnerstags zwischen 8 bis 16 Uhr sowie freitags zwischen 8 bis 14 Uhr, besichtigt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.