Pläne für den Kulturpfad Am Latumer See tut sich etwas

Problematisch könnte jedoch die Finanzierung werden. Geplant sind noch neun Werke am See – dies, so habe die Kulturstiftung des Kreises, die das Projekt unterstützt, dem Kulturkreis mitgeteilt, sei so nicht zu finanzieren. Stattdessen, so die Idee der Projektgruppe des Heimatkreises, könne man wechselnde Kunstwerke zeigen, die temporär aufgestellt werden und den jeweiligen Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten zu präsentieren. „So könnten wir den Kunstpfad dynamisch statt statisch gestalten“, so Beseler. Für ihn ist die Besonderheit des Projekts die wunderbare Umgebung. „Der Latumer See macht unseren Kulturpfad wertvoller und schöner als andere Skulpturenparks“, so der MKK-Vorsitzende. Wie dieser genau aussehen soll, ist aber noch offen, etwa ist noch nicht geplant, welche Kunstwerke den See umrahmen sollen. Ein Stück will auch der Lanker Heimatkreis zum Kunstpfad beitragen, dieses soll im See platziert werden. Klar ist, dass es maximal zehn Installationen seien sollen. Darüber hinaus sind begleitende Maßnahmen geplant, so könnte stellenweise das Ufer zugänglich gemacht und mehr Parkraum geschaffen werden, aber auch eine Aufforstung ist im Konzept des Kulturkeises enthalten.